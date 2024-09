Na antevisão à receção ao Arouca, na tarde deste sábado, Vítor Bruno alertou os azuis e brancos para a vontade de os «Lobos» surpreenderem.

«Teremos de estar muito atentos a jogadores como Fukui, Trezza, David Simão, Yalcin, Sylla ou Ivo Rodrigues, jogadores com conhecimento do futebol português. O segredo estará em focar no que poderemos fazer. Devemos olhar para o jogo em Guimarães. Queremos recuperar o sabor da vitória.»

«O Arouca vai exigir muito compromisso da nossa parte», referiu, em conferência de imprensa.

Quanto às contas na tabela da Liga, o timoneiro dos dragões não se perturba com a liderança intacta do Sporting.

«Está em primeiro com mérito. Devemos continuar a ganhar, o discurso é sempre o mesmo. Faremos as contas no fim. O Arouca vem jogar sem abdicar da sua identidade», rematou.

O FC Porto, segundo classificados na Liga, receberá o Arouca (13.º) na tarde deste domingo (18h), em encontro da sétima jornada. A arbitragem pertencerá a André Narciso e o encontro será para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.