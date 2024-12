No rescaldo ao triunfo sobre o Estrela da Amadora, por 2-0, Vítor Bruno voltou a sublinhar a prestação defensiva do FC Porto. Na noite desta segunda-feira, em conferência de imprensa, o timoneiro dos dragões lamentou, em todo o caso, a demora do segundo golo.

«O Bruno Brígido fez uma exibição de alto nível, mas foi uma vitória consistente. É preciso explorar os espaços da melhor maneira. Não sofremos golos e o adversário não fez um remate enquadrado. Temos melhorado o trabalho defensivo, um indicador positivo. Na frente poderíamos conseguir outra definição, as bolas não estão a entrar, queria que os jogadores conseguissem colocar maior vertigem.»

«Temos mais um lance brutal em que o Diogo Costa isola o Samu, depois é uma questão de definição e eficácia. Mais tarde, o adversário foi atrás do resultado, o que nos deu o espaço que gostamos de explorar. Cada jogo é decisivo, ganham-se campeonatos assim», referiu.

Questionado sobre o primeiro golo, surgido na sequência de um canto, o treinador do FC Porto viu o lance com naturalidade: «Parte da análise estratégica, sobre como o adversário defende».

Por fim, Vítor Bruno apontou ao regresso a Moreira de Cónegos, desta feita para a Liga: «O próximo jogo será num terreno complicado».

O FC Porto encerrou a 14.ª jornada da Liga no 2.º lugar, a dois pontos do Sporting.