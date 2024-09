Com o arranque da participação na Liga Europa, o FC Porto vai ter um calendário apertado na próxima semana, cenário que deverá leva a rotatividade no onze. Vítor Bruno assumiu que todos os jogadores terão oportunidade de jogar para que a equipa possa fazer frente ao «ciclo infernal de jogos».

«Não falo com eles da boca para fora. Gosto de ser claro na forma como comunico com eles, com autenticidade e congruente nas minhas tomadas de decisão, falando de forma leal com eles. Todos vão ser importantes, não é paleio para a praia, como costumamos dizer. É com verdade. Entramos num ciclo infernal de jogos, depois vem a pausa das seleções, que dá tempo para recuperar forças, mas todos vão ser importantes no ataque aos jogos que aí vê, com planos diferentes. Nos treinos também vamos preparar planos alternativos para atacar os adversários do ponto de vista estratégico e rentabilizar ao máximo o tempo entre um jogo e outro», disse o técnico dos azuis e brancos, em conferência de imprensa.

Questionado sobre Otávio, que tem estado debaixo de críticas, sobretudo após a exibição em Alvalade, Vítor Bruno salientou que os jogadores «estão habituados a ambientes de alto grau de exigência»

«O Otávio, como qualquer jovem, está a dar os passos de crescimento naturais. Compete com quatro jogadores de enorme valia. É uma questão de opção e rendimento. Temos duas pessoas competentes no Olival, dois psicólogos que estão lá para esses efeitos, para quando é necessária uma conversa privada. Temos esse tipo de cuidados e confiamos em quem trabalha nas diferentes áreas. Qualquer dupla de centrais dá garantias. Mesmo o Gabi, que tem jogado na B e que treina connosco, vai ser uma referência do FC Porto no futuro», apontou.