Feito o rescaldo ao triunfo do FC Porto sobre o Moreirense (2-0), nos quartos de final da Taça da Liga, Vítor Bruno aproveitou para adiantar matéria. Por isso, na noite desta quinta-feira, a conferência de imprensa serviu também para antever a receção ao Estoril, a contar para a 10.ª jornada da Liga.

«Aproveitaremos para potenciar o tempo, fazer o possível no treino, será tudo muito estratégico e tático, percebendo o que fizemos contra o Moreirense e cruzar com o padrão do Estoril.»

«O tempo no futebol não existe, também quero exibições de excelência, mas não jogamos sozinhos. Cabe-nos antecipar os cenários que os adversários poderão montar.»

«O Estoril vem de uma vitória gorda e tem vindo a crescer, sem se desviarem da forma como se apresentam nos jogos, o que é sinal de que acreditam muito no que estão a fazer. Nunca esqueceremos que, na última época, nos tiraram seis pontos no campeonato, além de nos eliminarem na Taça da Liga», analisou o treinador do FC Porto.

Sobre Alan Varela, poupado com o Moreirense, mas em risco de falhar a visita ao Benfica, Vítor Bruno não se mostrou preocupado.

«Não farei a gestão a pensar no futuro, porque os três pontos com o Estoril significarão tanto como se fosse contra o Benfica. Portanto, o Varela estará próximo de jogar, caso não aconteça algum percalço», atirou.

De regresso aos comentários sobre o calendário exigente até à pausa para seleções, o treinador dos dragões aproveitou para apresentar outra perspetiva.

«Se não gostasse desta pressão não poderia estar aqui. Só se evolui contra equipas de alto nível. Sei que os jogadores também gostam de competir contra adversários de alto gabarito. Antes de Lazio e Benfica, teremos o Estoril», argumentou.

Por fim, Vítor Bruno não fintou uma questão sobre o «fosso» entre as equipas da Liga.

«Essa clivagem é descrita com base nos resultados, mas há questões que não são exclusivas ao que se passa no relvado, como os orçamentos. Só encontrando estratégias é que conseguirão equilibrar os jogos. Se olharmos aos treinadores despedidos, isso também não ajuda à estabilidade destas equipas. Tudo isso contribuirá para a clivagem», analisou.

O FC Porto regressará ao Estádio do Dragão na noite de domingo (20h30), frente ao Estoril. Os dragões são segundos no campeonato, a três pontos do líder Sporting.