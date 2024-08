Após a vitória sobre o Gil Vicente, por 3-0, na primeira jornada do campeonato, o treinador do FC Porto desvalorizou os «fait-divers» quanto às novas dinâmicas no pós-jogo.

«Introduzimos uma nova nuance, sobre como o jogador poderá se dirigir ao público e essa prestação de vénia aos adeptos é devida. Roda após o jogo? São “fait-divers”», anotou, em conferência de imprensa.

Quanto ao ânimo em torno do plantel, Vítor Bruno apontou ao quotidiano.

«A união vê-se no Olival, todos os dias, a começar pelo aceno ao segurança, pelas 7h30. Vejo no sorriso na cozinha, nos fisioterapeutas e no staff, rodeados de jogadores», acrescentou.

Conquistados os primeiros pontos na Liga, segue-se a visita ao Santa Clara, na tarde de sexta-feira (17h).