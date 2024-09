À margem da conferência de imprensa de antevisão à receção ao Arouca, a contar para a sétima jornada da Liga, Vítor Bruno reiterou a sintonia com André Villas-Boas. Questionado sobre as ambições na Liga Europa, o treinador do FC Porto elevou o tom.

«O presidente quer tanto ganhar quanto eu. Sou muito ambicioso. Sou muito exigente. Não queiram encontrar pequenos labirintos gramaticais, ou conceptuais, para colocarem uma pessoa contra outra. Não vão por aí, não serão bem-sucedidos. Para chegar à final da Liga Europa, há um longo caminho a fazer. Perdemos o primeiro jogo. Agora, devemos atacar o jogo de amanhã [domingo] e, a seu tempo, pensar no próximo jogo da Liga Europa», argumentou.

Nesse sentido, Vítor Bruno detalhou a cronologia dos últimos dias.

«A equipa está bem, obviamente sentiu o resultado [na Noruega]. Mas temos um lema. Mal acabe o jogo, e no dia seguinte, faço questão de redirecionar os jogadores para o que é importante. Deram uma resposta brutal no treino e na correção aos detalhes que não estiveram tão bem na Noruega», detalhou.

Quanto ao momento de Samu, com quatro golos em três jogos, o treinador dos azuis e brancos desafiou o avançado espanhol a dar o próximo passo.

«Não nos enganámos. Sempre disse que o Samu viria acrescentar valor, com um perfil diferente. Devemos dar tempo ao tempo, para que os aspetos sejam maturados. O Samu, pelo idioma, pela presença de compatriotas e pela qualidade, teve facilidade na adaptação. Ele sabe de que forma deverá contribuir, porque há muito espaço para crescer. O mesmo se aplica ao Deniz Gül», analisou.

Os dragões, segundos classificados na Liga, receberão o Arouca (13.º) na tarde deste domingo (18h). A arbitragem pertencerá a André Narciso e o encontro será para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.