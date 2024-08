Kyla Swanson é o sexto reforço do voleibol feminino do FC Porto. A central norte-americana, de 22 anos, mede 1.93 metros e chega às tetracampeãs nacionais proveniente do voleibol de Porto Rico.

«Dizem que o FC Porto é um dos melhores clubes do mundo, portanto quis confirmar isso com os meus próprios olhos. Diverti-me muito em Porto Rico, foi uma boa primeira experiência no estrangeiro e ajudou a que estivesse preparada para me juntar a um clube da dimensão do FC Porto. Fazer um bloco a uma jogadora contrária é a minha jogada preferida, porque é devastador para as adversárias. O meu ataque favorito são as bolas rápidas», referiu aos meios dos dragões.

O vínculo é válido até 2025.

Num plantel em renovação – após a saída de oito atletas – Swanson junta-se a Bruna Correia (ex-Vitória de Guimarães), Sarah Rohr, Brianna Kadiku, Puck Hoogers e Erika Mercado na lista de reforços. Por sua vez, Eliana Durão, Victória Alves, Ana Rui Monteiro, Janaína Vieira, Lauren Page, Bruna Guedes e Gabi Coelho renovaram contrato.

O plantel das azuis e brancas conta com 12 atletas, quando restam menos de dois meses para o arranque das competições europeias e domésticas. A pré-época arrancou nesta quarta-feira.