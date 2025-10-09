Decorria o ano de 2017 e Paulo Sousa era treinador da Fiorentina. Nessa altura surgiu a possibilidade de assumir o comando técnico do FC Porto. A revelação foi feita pelo próprio nesta quinta-feira, durante o Portugal Football Summit, que decorre na Cidade do Futebol.

«Voltar a Portugal? Tem tudo a ver com oportunidades. A mais próxima foi com Jorge Nuno Pinto da Costa, mas não aconteceu. Foi pouco antes de o Sérgio Conceição [ser contratado]», comentou o treinador de 55 anos.

Nesse verão, enquanto Conceição assinou pelo FC Porto, Paulo Sousa rumou aos chineses do Tianjin Quanjian.

Numa carreira marcada por épocas em Inglaterra, País de Gales, Hungria, Israel, Suíça, Itália, China, França, Polónia e Brasil, Paulo Sousa assinou em 2024 pelo Al Ahli dos Emirados Árabes Unidos. Depois de conquistar campeonato, Taça e Supertaça, o treinador português disputa a Champions da Ásia e é quarto no campeonato, a três pontos do líder Al Ain.