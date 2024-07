Wendel Silva, avançado do Porto B, estará insatisfeito no clube e utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem bastante explícita.

«Não é possível, não f**** e nem saem de cima. Nunca vi isso», escreveu na rede social X.

O brasileiro de 23 anos acabou por apagar a publicação, mas ainda esteve alguns minutos online.

Na temporada passada, ao serviço da equipa B, Wendel fez 30 jogos, marcou 18 golos e fez oito assistências. Pela equipa principal jogou apenas uma vez.

Esta temporada, Vítor Bruno optou por não levar Wendel para o estágio de pré-época na Áustria.