Esta sexta-feira, o FC Porto voltou a treinar no Olival, com especial destaque para a recuperação de Wendell. Os pupilos de Vítor Bruno começaram a preparar o jogo com o Estoril, marcado para este domingo, às 20h30.

Continuam entregues ao departamento médico Iván Marcano (treino condicionado) e Marko Grujic (tratamento). Por outro lado, segundo informou o clube, Wendell está «totalmente apto».

Os dragões regressam aos treinos no sábado, às 11h.