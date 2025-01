A Wise Pirates, empresa de marketing digital «detida em 60% pelo fundo Quadrantis» do empresário João Rafael Koehler [na foto], apoiante de Pinto da Costa, moveu na terça-feira uma ação contra o FC Porto, reclamando uma dívida de 111.317,32 euros.

Esta terça-feira o processo deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca do Porto e a informação pode ser confirmada no portal Citius.

De recordar que em em abril do ano transato, aquando das eleições à presidência do FC Porto, André Villas-Boas acusou publicamente a Wise Pirates de fornecer serviços aos azuis e brancos, numa altura em que Pinto da Costa liderava o clube.

«É importante saber se esses serviços de marketing, a 51 mil euros por mês, têm a ver com a candidatura do presidente Pinto da Costa», referiu o atual presidente na altura.

A 21 de abril, uma semana das eleições do clube, a empresa defendeu em comunicado que não fez qualquer serviço ao clube portista: «A Wise Pirates não fez até hoje, nem faz atualmente, nenhuma campanha eleitoral de nenhum partido, clube de futebol ou qualquer outra organização.»

Agora, já com André Villas-Boas na presidência do FC Porto, a empresa de João Koehler reclama em tribunal uma dívida ao clube.

Koehler era um apoiante visível de Pinto da Costa nas últimas eleições, sendo assídua a sua presença nas instalações da SAD durante o último mandato do então presidente.