A UEFA divulgou, esta quarta-feira, o horário das meias-finais da Youth League e o FC Porto já conhece a data e hora em que vai defrontar o AC Milan.

Deste modo, os dragões vão enfrentar os italianos no dia 19 de abril, às 17h, no Centre Sportif de Colovray, em Nyon. Na outra meia-final, que se realiza no mesmo dia, o Olympiacos defronta o Nantes às 13h.

Até ao momento, e nas rondas a eliminar, o FC Porto já derrotou o AZ Alkmaar e o Mainz.