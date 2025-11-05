Numa tarde chuvosa em Vila Nova de Gaia, os juniores do FC Porto venceram os eslovenos do NK Bravo por 4-1. O duelo pertenceu à segunda eliminatória do Caminho dos Campeões da Youth League.

Após uma goleada na Eslovénia (4-0) e nova vitória em casa, o FC Porto assegura a passagem para a terceira eliminatória no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia. Vai enfrentar o Betis, que eliminou o Basileia.

A primeira parte foi repartida no que toca a posse de bola, mas o FC Porto dispôs das melhores chances de golo. Tanto que lançou-se para a frente do marcador logo aos cinco minutos de jogo.

O guarda-redes dos eslovenos cometeu falta sobre André Miranda e o médio Tiago Silva converteu o castigo máximo com sucesso. No entanto, os eslovenos, mesmo com uma desvantagem de cinco golos no agregado, reagiram bem.

Liderados pelo capitão Kopatin, um dos mais esclarecidos, ganharam metros no terreno de jogo e chegaram ao golo aos 11 minutos. O avançado reagiu rapidamente a uma bola no poste e cabeceou para dentro.

A fechar a primeira parte, já nos descontos, o FC Porto chegou ao 2-1 com um cabeceamento de Eduardo Ferreira, após cruzamento certeiro do lateral Rafael Magalhães.

Já na segunda metade, o extremo André Miranda aproveitou algum espaço para assinar um golaço 'à William Gomes'. Cortou para dentro, rematou forte de pé esquerdo e celebrou o 3-1.

Com o jogo na mão, os portistas fizeram o quarto por intermédio de Eduardo Ferreira, assinado assim um bis. Finalização fácil após uma grande recuperação de bola de Tiago Silva.

Em Sevilha, o Betis venceu o basileia por 2-0 e fez uma reviravolta no agregado (4-3). Assim, os andalusos marcam duelo com o FC Porto na próxima fase.