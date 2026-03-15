No intervalo dos “oitavos” da Liga Europa, Francesco Farioli revolucionou o “onze” do FC Porto para a receção ao Moreirense. O timoneiro dos dragões apenas manteve Diogo Costa, Bednarek e Zaidu de início. No Moreirense, Vasco Botelho da Costa apostou em Landerson e Afonso Assis, relegando Luís Hemir para o banco e colmatando a ausência do castigado Leandro Santos.

Face ao castigo de Leandro Santos e às lesões de Álvaro Martínez, Dinis Pinto, Cédric Teguia, Yan Lincon e de Michel, o Moreirense apresenta apenas sete suplentes, sendo que dois são guarda-redes.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior e Zaidu; Froholdt, Alan Varela e Gabri Veiga; Pepê, Gül e Pietuszewski.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, William Gomes, Rosario, Borja Sainz, Prpic, Moffi, Fofana, Francisco Moura e Rodrigo Mora.

Onze do Moreirense: André Ferreira, Diogo Travassos, Maracás, Gilberto Batista e Francisco Domingues; Stjepanovic, Afonso Assis e Rodrigo Alonso; Kiko Bondoso, Landerson e Alanzinho.

Suplentes do Moreirense: Mika, Caio Secco, Kevyn Souza, Miguel Silva, Luís Semedo, John e Jimi Gower.

O FC Porto procura ampliar para sete os pontos de vantagem sobre Sporting e Benfica, enquanto o Moreirense almeja o regresso às vitórias. Este jogo da 26.ª jornada da Liga começa às 20h30 deste domingo e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.