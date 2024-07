Aos 27 anos, Zé Pedro realiza a primeira pré-época pelo FC Porto, depois de três épocas na equipa B.

Opção na segunda metade da época passada, na altura às ordens de Sérgio Conceição, o jogador português foi ganhando espaço e é agora uma das opções mais viáveis para ocupar o lugar deixado por Pepe.

Questionado sobre como tem corrido o estágio na Áustria, em Bad Tatzmannsdorf, o defesa referiu que têm sido dias «muito bons».

«Estou a viver muito intensamente. Estamos todos a trabalhar muito bem e espero que se dê continuidade. Têm sido dias muito bons e é fantástico estar aqui. Desde que entrei e assinei pelo FC Porto que ambicionava fazer uma pré-época com a equipa principal», começou por dizer, esta quinta-feira, em declarações aos jornalistas.

«Faço o meu trabalho diário para ser titular. Mas cabe ao mister escolher e perceber se sou uma mais valia. Mas tenho que o fazer todos os dias da forma mais dedicada possível», referiu.

Com o objetivo de apagar o rótulo de “central da B”, Zé Pedro garante que tem trabalhado para ser o “central da A”: «Trabalho para isso. Quero confirmar essas expectativas e mudar essa forma de me verem».

Sobre os vários jovens que Vítor Bruno levou para a Áustria, Zé Pedro destacou o «talento» da formação, mas avisou que os jovens têm de estar «preparados» para agir no momento em que forem chamados.

«Na formação todos ambicionam estar aqui na equipa A. Há muito talento, mas têm de saber aproveitá-lo e trabalhar ao máximo. Quando a oportunidade surgir têm de estar preparados para dar uma boa resposta», partilhou.

Por fim, abordado sobre a mudança de treinador, o defesa referiu que não há muitas mudanças relativamente ao estilo de jogo, mas que os dragões o trabalham «para ganhar».

«A ideia passa por ser algo idêntico a anteriormente. No FC Porto trabalhamos para ganhar, a defender como uma equipa. Se todos os jogos conseguirmos manter a baliza a zeros, estamos mais próximos de ganhar», concluiu.

De recordar que o FC Porto fica na Áustria até dia 24 de julho e ainda vai medir forças com o Áustria Viena, no dia 19, e com o Sturm Graz, a 23.