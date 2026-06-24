O FC Porto regressa ao trabalho no próximo dia 1 de julho e já definiu o plano de preparação para a temporada 2026/27, que inclui um estágio em Inglaterra entre os dias 13 e 18 de julho.

Na nota oficial, os dragões revelaram que a equipa orientada por Francesco Farioli vai trabalhar em St. George's Park, o centro de treinos da Federação Inglesa de Futebol, considerado um dos mais modernos complexos desportivos da Europa.

A escolha do local traz, contudo, uma curiosidade adicional: o Sp. Braga também realizará ali o seu estágio de pré-temporada. Os minhotos estarão instalados em St. George's Park até 10 de julho, deixando o complexo apenas três dias antes da chegada da comitiva portista.

Antes da partida para Inglaterra, o FC Porto inicia os trabalhos no Olival, onde os jogadores serão submetidos aos habituais exames médicos.