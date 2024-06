O FC Porto vai realizar o estágio de pré-época na Áustria, confirmou o Maisfutebol.

Os dragões irão rumar a solo austríaco na segunda semana de julho, após o plantel se apresentar ao trabalho e cumprir uma primeira semana no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia. Neste momento, faltam fechar alguns adversários dos jogos particulares.

Os dragões deixam o Algarve, que era preferência de Sérgio Conceição, onde o antigo técnico tem, aliás, uma casa de férias.

Desde 2017, altura em que Conceição assumiu a equipa, que os estágios do FC Porto se realizavam no Algarve, primeiro em Lagos e depois em Almancil (Vale do Garrão). O último estágio no estrangeiro aconteceu na Alemanha, em 2016, ainda com Nuno Espírito Santo como treinador.

Agora, com André Villas-Boas como presidente e Vítor Bruno como técnico da equipa principal, os dragões voltam a estagiar fora do país.