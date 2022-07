O FC Porto cumpriu esta terça-feira o quarto dia de preparação para a temporada de 2022/23.

No Olival, apenas o nome de Manafá, a recuperar de uma lesão grave no joelho, continua no boletim clínico: o lateral-direito fez trabalho de ginásio e treino condicionado.

Esta quarta-feira, a equipa de Sérgio Conceição volta a treinar de manhã. À tarde, a comitiva azul e branca viaja para o Algarve, onde estará em estágio até ao dia 14 de julho.