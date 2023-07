O FC Porto prosseguiu os trabalhos de pré-temporada com uma sessão bidiária no Olival.



Sérgio Conceição voltou a contar com 27 jogadores nos dois treinos à semelhança do que tinha acontecido na véspera.



Gabriel Veron, Evanilson e João Mário continuam entregues ao departamento médico e treinaram de forma condicionada.



O FC Porto tem novo treino agendado para as 10h30, deste sábado, no Olival.



Os 27 jogadores que estiveram no Olival:



Cláudio Ramos, Samuel Portugal e Francisco Meixedo, João Mário, Dinis Rodrigues, Fábio Cardoso, João Marcelo, Marcano, David Carmo, Wendell, João Mendes, Rodrigo Fernandes, Bernardo Folha, Vasco Sousa, Romário Baró, André Franco, Pepê, Galeno, Gonçalo Borges, Rui Monteiro, Gabriel Veron, Abraham Marcus, Danny Namaso, Evanilson, Toni Martínez, Fran Navarro e Wendel Silva.