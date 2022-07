Taremi



Com a saída de Vitinha e Fábio Vieira, o iraniano vai ter (ainda mais) necessidade de funcionar como playmaker. Com Otávio no banco, o avançado persa jogou e fez jogar na primeira parte – esteve perto de fazer uma assistência para Pepê. Além das combinações com os seus colegas, Taremi enviou uma bola ao ferro e assustou Nubel com um pontapé de fora da área. O ‘seu’ golo surgiu na segunda parte na transformação de um penálti que ele próprio conquistou. Cada vez mais figura da equipa.





Pepe



Aos 39 anos, o central joga com o entusiasmo e a qualidade de quem ainda tem tudo para conquistar e para provar. O capitão do FC Porto exibiu-se a um excelente nível, assinado cortes de qualidade a travar saídas rápidas do Mónaco. O internacional português foi ainda importante nas bolas paradas – como ficou provado no lance da bola ao ferro de Taremi. Pepe é como o vinho do Porto.



Pepê



A julgar pela amostra desta noite, esta tem tudo para ser a época de afirmação do brasileiro. Com liberdade de movimentos, Pepê entusiasmou pelo drible curto – fartou-se de ‘limpar’ camisolas escuras – e pela capacidade de decisão e inteligência para perceber o momento certo para soltar, aguentar ou libertar a bola. O FC Porto viveu, especialmente na primeira parte, muito da capacidade de Pepê para acelerar o jogo. Merecia ter saído do jogo com um golo, mas Nubel não colaborou.





Otávio



Impedido de jogar a Supertaça por castigo, o internacional português começou no banco e provou por que razão é fundamental para a Conceição. Com Otávio em campo, o futebol é outro pela facilidade com que este tem para ligar a equipa. Em trinta minutos, o médio ofereceu um golo a Zaidu – Nubel defendeu – e atirou uma bola ao ferro. Otávio é, provavelmente, o jogador mais importante do FC Porto antes do arranque da época 2022/23.



David Carmo



Tal como Otávio, o central está castigado e vai falhar os primeiros jogos oficiais da época. Por isso, o ex-Sp. Braga apenas entrou aos 81 minutos. Apesar do escasso tempo de utilização, o defesa esteve perto de ter uma estreia de sonho no Dragão: marcou praticamente na primeira vez que tocou na bola, mas o lance foi invalidado pelo VAR por mão.



Gabriel Veron



O mais recente reforço portista teve pouco tempo para se mostrar. Ainda assim, o brasileiro de 19 anos mostrou um ou outro pormenor interessante a partir do corredor direito. Veron foi, apesar do pouco tempo em campo, bastante acarinhado pelo público portista.