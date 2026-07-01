O FC Porto iniciou a preparação para a época 2026/27, com Francesco Farioli a orientar o primeiro dia de trabalhos no Olival. A sessão ficou marcada pela presença de 28 jogadores, com reforços e vários elementos da equipa B, numa fase ainda condicionada pelas ausências de internacionais.

As principais novidades do plantel são o regresso de André Silva, nove anos depois de ter deixado o dragão para o Milan, a contratação do guarda-redes João Afonso, proveniente do Santa Clara, e a chegada do promissor médio norueguês Eirik Granaas, de apenas 16 anos, recrutado ao Fredrikstad.

Além dos reforços, Farioli chamou também vários jovens para serem observados durante o arranque da pré-temporada. Entre eles estão Mateus Mide, Bernardo Lima, Luís Gomes, Yoan Pereira, Tiago Silva, João Teixeira, Duarte Cunha, Eduardo Ferreira, André Miranda e Gabriel Brás, central de 22 anos da equipa B.

O primeiro dia foi dedicado às habituais avaliações médicas e testes físicos, depois de uma reunião matinal que juntou jogadores e equipa técnica.

O treinador italiano continua, porém, sem poder contar com alguns internacionais. Diogo Costa e Stephen Eustáquio permanecem ao serviço de Portugal e Canadá, respetivamente, no Mundial 2026, enquanto Deniz Gül deverá integrar os trabalhos antes da deslocação ao estágio em Inglaterra, após a eliminação da Turquia.

Já Bednarek, Kiwior, Pietuszewski, Prpic, Froholdt, Zaidu e Pablo Rosario só têm regresso previsto para segunda-feira, depois de terem beneficiado de um período adicional de férias na sequência dos compromissos pelas respetivas seleções.

O FC Porto seguirá para Inglaterra entre 13 e 18 de julho, onde realizará o estágio de pré-temporada em St. George's Park, antes de iniciar oficialmente a época com a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Torreense.