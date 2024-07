A comitiva do FC Porto chegou nesta segunda-feira à noite à Áustria para um estágio até ao próximo dia 24 de julho.

Nas imagens divulgadas pelo FC Porto foi possível ver dois jogadores com proteções no joelho: Martim Fernandes, que está a contas com uma entorse no joelho esquerdo, e Zé Pedro.

Vítor Bruno, recorde-se, levou 29 jogadores para Bad Tatzmannsdorf, na zona leste da Áustria, já bem perto da fronteira com a Hungria. Diogo Costa, Francisco Conceição, Wendell, Pepê, Evanilson e Eustáquio, que estiveram ao serviços das respetivas seleções no Euro 2024 e na Copa América, estão autorizados a apresentarem-se mais tarde.

O plantel azul e branco vai fazer três jogos de preparação durante este período de estágio: nesta terça-feira defronta já o Al Arabi, do Qatar, a 19 mede forças com o Áustria Viena e a 23 joga com o Sturm Graz, regressando a Portugal no dia seguinte.

O FC Porto arranca a época oficialmente a 3 de agosto, dia em que joga com o Sporting para a Supertaça.