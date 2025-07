O FC Porto vai realizar o estágio de pré-temporada na Áustria, segundo apurou o Maisfutebol.

Os dragões apresentam-se ao trabalho na próxima sexta-feira (11 de julho) e, depois de cumprirem cerca de uma semana no Olival, viajam para solo austríaco para um curto estágio de preparação.

Os trabalhos começam com os exames médicos, seguindo-se as primeiras sessões sob o comando técnico do novo treinador Francesco Farioli.

O técnico italiano de 36 anos irá receber um grupo com cerca de três dezenas de jogadores e fará uma primeira triagem, antes da partida para o centro da Europa.

Apesar de não estar confirmado, os dragões deverão repetir o local do ano passado e voltar a trabalhar em Bad Tatzmannsdorf, município do distrito de Oberwart, no leste do país, a pouco mais de uma centena de quilómetros da capital Viena.

A equipa deverá treinar no relvado do SK Unterschützen, tal como aconteceu na época anterior. Por anunciar estão também os jogos de pré-época durante a estadia na Áustria.