Os quatro golos apontados e as 11 assistências somadas na última temporada fizeram de Francisco Moura uma das figuras no ano de estreia no FC Porto, que o contratou ao Famalicão no verão passado. Apesar destes números de respeito, o lateral-esquerdo sente que existe «espaço para melhorar e para fazer mais» no futuro.

Para já, o plantel portista está focado nos trabalhos de pré-temporada, que «serve para melhorar os índices físicos para, a meio da época, não quebrarmos», lembrou Moura, para quem o facto de ela ter ficado «mais curta», devido à participação no Mundial de Clubes, «não pode servir de desculpa».

Há também um novo treinador, Francesco Farioli, que trouxe consigo «novas ideias». «Estamos a trabalhar no sentido de chegar ao que ele pretende para, como ele disse, nos tornarmos melhores e podermos ajudá-lo, tal como ele a nós», frisou o jogador, de 25 anos.

«Estar, no final do ano, em todas as competições» é o objetivo do FC Porto, assume Francisco Moura, que elogia os reforços - «vêm para nos ajudar, trazem qualidade» - e o companheiro de posição, Zaidu: «É uma rivalidade saudável, damo-nos muito bem».

O plantel do FC Porto continua a preparar a nova temporada, que arranca oficialmente no dia 10 de agosto, com a jornada inaugural da Liga, frente ao Vitória. Antes, cumprirá um estágio na Áustria, entre os dias 21 e 25 de julho. Estão já confirmados jogos-treino com o Twente (27 de julho) e o Atlético de Madrid (3 de agosto). Este último servirá de apresentação aos sódios e adeptos dos dragões.