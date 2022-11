O FC Porto B empatou esta quarta-feira a uma bola ante o Blackburn Rovers, no Ewood Park, no primeiro jogo dos dragões na competição em 2022/23.

A equipa comandada por António Folha ficou em superioridade numérica desde os 42 minutos da primeira parte, devido à expulsão de Jared Harlock.

O 0-0 manteve-se até ao intervalo e até bem perto do apito final. Mesmo com menos um, o Blackburn chegou à vantagem aos 82 minutos, com um autogolo de Romain Correia. Porém, o FC Porto conseguiu empatar já em tempo de compensação, por Zé Pedro (90+2m).

No próximo sábado, o FC Porto defronta os sub-21 do Wolverhampton, no Molineux, em mais um jogo da equipa portuguesa no grupo A.