A equipa B do FC Porto perdeu por 3-0 ante os sub-21 do Fulham, esta quarta-feira, em jogo do grupo A da Premier League International Cup, o último dos azuis e brancos na fase de grupos.

Sonny Hilton (43m), Luke Harris (45m, penálti) e Dibley-Dias (90m) fizeram os golos de um jogo em que havia 2-0 ao intervalo.

Com este resultado, o FC Porto B segue em terceiro lugar no grupo, entre oito clubes, com cinco pontos, a dois do Fulham e a cinco do líder Valencia B, que tem dez pontos. Fica à espera do fecho do grupo para saber se continua em prova.