O golo de Alex Telles frente ao Portimonense, na 22.ª jornada da Liga, foi eleito pelos adeptos do FC Porto como o melhor do trimestre entre janeiro e março.

«Foi uma sensação de maravilhosa, de alívio. O Portimonense estava muito fechado. A única forma de fazer golo seria de meia distância ou numa bola parada. Confiei no chuto e fui feliz», afirmou o lateral-esquerdo do FC Porto, acrescentando: «Prefiro usar um remate com mais força em remates e cruzamentos do que o jeito. Deixo o jeito mais num livre lateral ou frontal à baliza.»

«Todos os golos são importantes, mas aquele contra a Roma, que explodiu o Estádio do Dragão, foi muito especial para mim e vou carregá-lo até ao resto da minha vida», concluiu.