A época do FC Porto não está a correr da melhor forma aos olhos de André Villas-Boas. Para o presidente dos dragões, a equipa tem de «dar muito mais e muito melhor».

«Somos um clube vitorioso, com muitos títulos, e naturalmente há muita expetativa e muita pressão à volta da obtenção de resultados. Todos sabemos o que são as exigências do FC Porto», começou por dizer o dirigente dos dragões à margem do evento comemorativo do primeiro jogo oficial de futebol em Portugal no Oporto Cricket and Lawn Tennis Club.

«Sabemos que temos de dar muito mais e muito melhor, mas ainda é possível jogar este campeonato e abraçar estas vitórias o mais rápido possível».

O próximo desafio do FC Porto no campeonato tem pela frente o Arouca. Villas-Boas reconhece o «ano difícil para os portistas», mas acredita que o título no campeonato ainda é possível e com Anselmi no comando.

«Sigo daqui diretamente para Arouca e com esperança na vitória. Tem sido um ano difícil para todos os portistas, principalmente pelas oportunidades que tivemos de encurtar distâncias.»

«O campeonato mantém-se em aberto e vamos acreditar até ao fim. Seguramente, para lá chegarmos temos de fazer melhor o nosso trabalho. Estamos numa fase em que estamos com seis pontos de atraso, mas perdemos recentemente seis pontos em casa que nos permitiriam estar igualados na liderança», concluiu.

Recorde-se, o FC Porto está no terceiro lugar da classificação do Campeonato nacional com 47 pontos, os mesmos que o Sp. Braga e a seis de Sporting e Benfica que lideram em conjunto a Liga.

Os dragões jogam com o Arouca este sábado, às 18h e é uma partida que poderá acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.