O Ministério Público instaurou um inquérito ao empresário Pedro Pinho, pela agressão a um repórter de imagem da TVI, segundo confirmou a Procuradoria-Geral da República ao Maisfutebol.

Nesse sentido, foi aberta uma investigação aos factos ocorridos e que foram amplamente noticiados nas últimas horas, inclusivamente com imagens que o documentam, já depois do empresário agressor do jornalista ter sido identificado pelas forças de segurança presentes no local.

A partir daqui o processo vai correr os trâmites normais, sendo entregue a uma autoridade judiciária que fará a necessária investigação, o que se revela um passo indispensável por se tratar de um crime público.

Recorde-se que o repórter de imagem Francisco Ferreira foi agredido esta segunda-feira à noite em Moreira de Cónegos, no parque de estacionamento do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, depois do empate do FC Porto frente ao Moreirense, numa altura em que filmava a passagem de Pinto da Costa e de outros dirigentes portistas.