A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve duas pessoas, na sequência de um atropelamento que provocou dez feridos em São João da Madeira, durante os festejos de campeão do FC Porto.

Efetivos da PSP levaram para a esquadra dois condutores envolvidos no incidente, ambos com 18 anos. Além dos sete feridos ligeiros registados inicialmente, juntaram-se ainda outros três, que deram entrada pelos próprios meios no hospital de Santa Maria da Feira. A polícia está agora a investigar as causas deste acidente, para o qual foi alertada às 22h50.

Recorde-se que o FC Porto se sagrou, na noite deste sábado, campeão nacional pela 31.ª vez na história, após uma vitória sobre o Alverca por 1-0, no Estádio do Dragão.