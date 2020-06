Moussa Marega associou-se esta terça-feira às campanhas anti-racistas #BlackLivesMatter e #BlackOutTuesday, numa altura em que se verificam vários protestos nos Estados Unidos devido à morte de George Floyd provocada por um polícia.

Nas redes sociais, o avançado maliano do FC Porto publicou uma imagem toda negra a dizer «Vidas negras importam» e com a já referida hashtag #BlackOutTuesday em baixo, um movimento criado esta terça-feira no Instagram para assinalar a luta contra o racismo.

Refira-se que Marega foi alvo de racismo este ano, em fevereiro, num jogo frente ao Vitória de Guimarães. O jogador de 29 anos abandonou o relvado depois de ouvir repetidos insultos racistas.