«Vergonha» e «escândalo».



É assim que a grande maioria da imprensa internacional descreve os abusos racistas de que Marega foi alvo em Guimarães. Da BBC à ESPN, o episódio no encontro entre Vitória e FC Porto não passou em claro além fronteiras.



A Gazzetta dello Sport refere-se ao que aconteceu como um «escândalo». De resto, a BBC chegou mesmo a fazer um artigo de opinião, aproveitando os atos racistas para com Marega.



«Estará o futebol a perder a luta para o racismo?», escreve um jornalista do conceituado diário britânico.



O episódio teve eco na Austrália, no Quénia, em Malta ou até no Japão. Todos eles referem que o jogador do FC Porto deixou o relvado depois de ter ouvido cânticos racistas, sendo que o Sidney Herald questiona ainda o amarelo exibido pelo árbitro a Marega.



Por último, o Washington Post dá voz às reações do presidente Marcelo Rebelo de Sousa e do Primeiro-Ministro António Costa para fazer referência ao tema.



Percorra a galeria associada e veja como a imprensa internacional descreveu ao sucedido.