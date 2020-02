No final do jogo com o Portimonense, Moussa Marega agradeceu a homenagem dos adeptos do FC Porto ao minuto 11.

Foi o primeiro jogo dos dragões em casa após o incidente com o avançado maliano em Guimarães, com a saída de campo por insultos racistas, e os adeptos fizeram questão de mostrar apoio ao jogador, que não deixou o gesto passar em branco.

«Que adeptos incríveis. Esta vitória é graças a você! Obrigado a todos pelo apoio! São enormes», escreveu o jogador nas redes sociais, partilhando as imagens do momento.

Veja aqui: