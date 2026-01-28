Rangers: greve na CP obriga a alternativa para levar adeptos ao Dragão
Linha Verde do metro não vai encerrar, mas adeptos dos escoceses vão chegar ao estádio em autocarros
Uma greve nacional no pessoal da manutenção da Comboios de Portugal – empresa do Estado e também responsável pela manutenção no Metro do Porto – impede transportar os adeptos do Rangers sob carris. Os escoceses visitam a cidade Invicta por estes dias, a propósito do jogo no Dragão na quinta-feira (20h), a contar para a oitava e última jornada da fase liga da Liga Europa.
Segundo apurou o Maisfutebol, ainda que não seja disponibilizado o habitual transporte para adeptos visitantes, a “Linha Verde” do Metro do Porto vai continuar a funcionar até ao estádio. Ademais, os adeptos do Rangers vão ser transportados em vários autocarros alugados pelo próprio clube.
O Rangers ocupa o 32.º lugar da prova, estando impedido de alcançar o play-off de acesso aos “oitavos”. Por sua vez, o FC Porto é nono classificado e espreita o acesso direto a essa eliminatória.
O FC Porto-Rangers está agendado para as 20 horas desta quinta-feira e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.