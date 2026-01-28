Uma greve nacional no pessoal da manutenção da Comboios de Portugal – empresa do Estado e também responsável pela manutenção no Metro do Porto – impede transportar os adeptos do Rangers sob carris. Os escoceses visitam a cidade Invicta por estes dias, a propósito do jogo no Dragão na quinta-feira (20h), a contar para a oitava e última jornada da fase liga da Liga Europa.

Segundo apurou o Maisfutebol, ainda que não seja disponibilizado o habitual transporte para adeptos visitantes, a “Linha Verde” do Metro do Porto vai continuar a funcionar até ao estádio. Ademais, os adeptos do Rangers vão ser transportados em vários autocarros alugados pelo próprio clube.

O Rangers ocupa o 32.º lugar da prova, estando impedido de alcançar o play-off de acesso aos “oitavos”. Por sua vez, o FC Porto é nono classificado e espreita o acesso direto a essa eliminatória.

O FC Porto-Rangers está agendado para as 20 horas desta quinta-feira e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.