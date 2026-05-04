Apesar de estar afastado dos holofotes desde que terminou a carreira, Raúl Meireles esteve presente na festa do título do FC Porto.

O antigo médio dos azuis e brancos participou numa videochamada com Castro, que mostrou como estava o ambiente no balneário, após a vitória sobre o Alverca, que confirmou o 31.º título de campeão nacional dos dragões. Nas imagens partilhadas esta segunda-feira pelo FC Porto, vê-se ainda Lucho e André Villas-Boas a vibrarem com Meireles.