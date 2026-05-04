FC Porto
Há 25 min
VÍDEO: já viu quem foi o convidado especial na festa do FC Porto?
Raúl Meireles esteve no balneário... através de uma videochamada com Castro
AC
Raúl Meireles esteve no balneário... através de uma videochamada com Castro
AC
Apesar de estar afastado dos holofotes desde que terminou a carreira, Raúl Meireles esteve presente na festa do título do FC Porto.
O antigo médio dos azuis e brancos participou numa videochamada com Castro, que mostrou como estava o ambiente no balneário, após a vitória sobre o Alverca, que confirmou o 31.º título de campeão nacional dos dragões. Nas imagens partilhadas esta segunda-feira pelo FC Porto, vê-se ainda Lucho e André Villas-Boas a vibrarem com Meireles.
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