O FC Porto anunciou, esta terça-feira, a convocatória para o jogo de lendas, frente ao Real Madrid, marcado para este sábado, no Santiago Bernabéu.

Entre as estrelas que vão atuar no lado dos azuis e brancos, vários nomes saltam à vista, como Costinha, Quaresma, Derlei ou Bruno Alves, assim como Iker Casillas, que enquanto jogador esteve praticamente toda a carreira ao serviço do Real Madrid, antes de se mudar para o FC Porto.

Na formação madrilena, estão confirmados grandes lendas do clube, como Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Raúl González e claro, Luís Figo.