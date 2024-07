Diogo Costa não está nos planos do Real Madrid, pelo menos para já.

Fonte do clube espanhol contactada pela TVI afirma que «não tem sentido» a contratação do guarda-redes do FC Porto e da Seleção Nacional.

De referir que, nas últimas horas, a informação veiculada por um jornal espanhol, que teve eco na imprensa portuguesa, deu conta de que o empresário Jorge Mendes sugeriu o nome do guarda-redes português aos campeões europeus, dando conta até de uma possível saída do internacional ucraniano Lunin.

Diogo Costa é um ativo valioso do FC Porto, que saiu valorizado pela prestação no Europeu. A cláusula de rescisão do guardião dos dragões é de 75 milhões de euros, estando vinculado até junho de 2027.