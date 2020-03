Iker Casillas esteve reunido, nesta segunda-feira, com Irene Lozano, a presidente do Conselho Superior de Desporto da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para lamentar a antecipação das eleições para a presidência do organismo. De qualquer forma, o antigo guarda-redes de Real Madrid e FC Porto não pretende desistir da sua candidatura.

«A minha candidatura prossegue», garantiu Casillas aos jornalistas, após a reunião com Irene Lozano. Iker Casillas ficou agastado com a mudança de data do ato eleitoral por considerar que tal facto acaba por favorecer o atual presidente, Luis Manuel Rubiales.

Segundo o jornal AS, as eleições para a presidência da Federação Espanhola de Futebol serão antecipadas para a primeira quinzena de junho, antes da realização do Campeonato da Europa, para que seja possível celebrar o ano olímpico e por vários outros factores, como a proposta conjunta de Espanha e Portugal à organização do Mundial de 2030.