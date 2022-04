O FC Porto chegou aos 57 jogos seguidos sem perder na Liga e estabeleceu um novo recorde de invencibilidade no principal escalão do futebol português, deixando para trás um registo inédito que perdurava desde 1978, quando o Benfica de John Mortimore esteve, de outubro de 1976 a setembro de 1978, 56 partidas sem conhecer o sabor da derrota na prova.

A série impressionante da equipa de Sérgio Conceição teve início na 7.ª jornada da Liga 2020/21, mais propriamente a 8 de novembro de 2020 numa vitória sobre o Portimonense por 3-1.

Neste domingo, 10 de abril de 2022, os azuis e brancos estabeleceram um novo recorde nacional e conseguiram-no com um triunfo tangencial (1-0) sobre o V. Guimarães.

O FC Porto, recorde-se, lidera a Liga com 79 pontos, mais seis do que o Sporting, que é segundo a cinco jornadas do fim da prova.