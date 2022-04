O FC Porto goleou o Portimonense por 7-0 e aumentou para 58 os jogos de Liga sem perder. Os dragões já detêm o recorde nacional de partidas do campeonato sem conhecer a derrota, depois de passarem o registo do Benfica e, nesta noite, igualaram as marcas de Milan e Olympiakos.

Os italianos conseguiram esse registo no início da década de 90, na era de Arrigo Sacchi e Fabio Capello, entre 1991 e 1993. Já o clube do Pireu conseguiu o feito entre 1972 e 1974, sob comando de Lakis Petropoulos.

O FC Porto tem agora o registo dos arménios Shirak (1993-95) e Pyunik (2002-04) que estiveram 59 jogos sem perder na liga do país. longe está, porém, o recorde europeu absoluto: 104 jogos do Steaua Bucareste entre 1986 e 1989.

Os melhores registos da Europa:

Roménia: Steaua Bucareste (1986–89): 104 jogos de Liga sem perder

Gibraltar: Lincoln (2009–14): 88

Moldova: Sheriff (2006–08): 63

Escócia: Celtic (1915–17): 62

Estónia: Levadia Tallinn (2008–09): 61

Bélgica: Union Saint-Gilloise (1933–35): 60

Arménia: Shirak (1993–95): 59

Arménia: Pyunik (2002–04): 59

PORTUGAL: FC PORTO (2020-2022): 58 (em curso)

Itália: Milan (1991-93): 58

Grécia: Olympiakos (1972-74): 58