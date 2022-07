O FC Porto apresentou recurso e providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) devido à interdição de dois jogos do Estádio do Dragão, definida pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD).

Segundo a lista de processos publicada no site oficial do TAS, o recurso do emblema azul e branco deu entrada na última sexta-feira, três dias após a decisão do CD.

De resto, os dragões já haviam anunciado que iam «convictamente recorrer e reverter» a sanção, uma vez, que argumentaram, o castigo se devia «apenas e só ao comportamento de elementos que não pertencem à estrutura» do clube.

Em causa, recorde-se, estão os incidentes no clássico frente ao Sporting, da 22.ª jornada da Liga 2021/22.