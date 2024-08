O FC Porto demorou, mas, enfim, avançou nas negociações com a Udinese e fechou a contratação por empréstimo de Nehuén Pérez, confirmou o Maisfutebol.

Para ter o central argentino por uma temporada (até junho de 2025), os dragões pagam uma taxa de três milhões de euros, sendo que o acordo ainda prevê uma opção de compra de 14 milhões de euros - passa a ser obrigatória mediante determinados objetivos sejam ou não cumpridos.

Pérez, recorde-se, sempre foi o alvo prioritário do equipa azul e branca para reforçar o eixo defensivo, que, para esta nova época, perdeu Pepe e também Fábio Cardoso.

Vale a pena lembrar, aliás, que o jogador já não tinha treinado esta quarta-feira com o plantel da Udinese, numa altura em que estava muito próximo de ser reforço do FC Porto, como o nosso jornal escreveu.

Nehuén Pérez, de 24 anos, foi formado no Argentinos Juniors e chegou a representar o Famalicão, por empréstimo do Atlético de Madrid, em 2019/20. Estava na Udinese desde 2021, tendo antes disso atuado no Granada.