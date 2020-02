O lateral-esquerdo do FC Porto, Alex Telles, é o defesa mais influente da Europa a nível atacante, em golos e assistências. O jogador de 27 anos já marcou por nove vezes e deu outras tantas a marcar na época 2019/2020, registo que nenhum outro jogador do setor mais recuado apresenta no Velho Continente.

Dos nove golos, Telles leva sete na I Liga, um na Taça de Portugal e outro na Taça da Liga. Quanto a assistências, cinco das nove foram na I Liga, duas na Taça de Portugal, uma na Liga Europa e outra na qualificação para a Liga dos Campeões, ante o Krasnodar.

A seguir a Telles está Reinhold Ranftl, jogador do LASK Linz, que leva seis golos e nove assistências, estando diretamente num total de 15 golos, para 18 com participação direta de Telles.

