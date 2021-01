O treinador do Grémio aconselha calma a Pepê e aos seus representantes, a propósito da possibilidade de uma transferência nesta reabertura de mercado, com o FC Porto novamente na linha da frente dos pretendentes.

Renato Gaúcho defende a permanência do jogador até ao final da temporada, no início de fevereiro, mas a janela de transferências em Portugal fecha dia 5.

«É lógico que contamos com ele, tem contrato com o Grémio. O próprio empresário, numa hora destas, deveria pensar com um pouco mais de inteligência. Se ele for campeão sai valorizado. As pessoas acham que os negócios têm de sair da noite para o dia. Ultimamente esses empresários têm-se aproveitado muito dos clubes. É preciso muita calma nessas horas. Só porque alguém ligou assume-se logo que há interesse. O apressado come cru. Depois os empresários começam a meter minhoca, essa é a verdade. Aí o jogador não está aqui e é desvalorizado lá fora», referiu o técnico.

Paulo Luz, vice-presidente do Grémio, considerou «normal» a pressão das notícias em torno do futuro de Pepê, mas também reconhece que «claro que preocupa».

«O Pepê é uma peça fundamental. Então o seu estado anímico e a sua condição emocional é fundamental para nós, e para ele também», começa por dizer.

«É preciso muita tranquilidade neste momento, muita serenidade. Primeiro porque esses atletas têm contrato em vigor com o Grémio por um prazo longo. Segundo, o que existe neste momento é muita conversa. Até diria assim: muita conversa fiada. Porque não há nada de proposta formal, oficial», garante o dirigente, citado pelo Globoesportes.