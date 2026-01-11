Francesco Farioli mostrou-se emocionado e orgulhoso com a renovação de contrato com o FC Porto até 2028, oficializada este domingo, sublinhando que o novo vínculo representa, acima de tudo, uma forte prova de confiança por parte da administração azul e branca.

«É uma grande emoção para mim e para o staff, pois acho que se trata de uma prova de confiança fantástica que o Clube decidiu dar-nos. Deu um passo na nossa direção, mas acima de tudo estamos a dar um passo juntos nesta caminhada», afirmou o treinador, sublinhando o desejo de continuidade.

«Temos o desejo de continuar a trabalhar juntos com o mesmo ritmo e com a mesma ambição», acrescentou.

Para Farioli, a renovação é mesmo a maior demonstração possível de confiança, não apenas pelo acordo em si, mas também pelo momento em que aconteceu.

«O timing também é um fator chave. A primeira vez que o presidente moveu peças foi em novembro, dizendo-me que queria sentar-se e conversar comigo. Desde esse momento até agora, está tudo assinado, especialmente com o mesmo desejo, a mesma ambição e um comprometimento incrível», explicou.

O técnico italiano destacou ainda a dimensão da responsabilidade que assume ao liderar um clube como o FC Porto.

«É uma grande responsabilidade representar um Clube desta dimensão e há muitas pessoas que se estão a tornar parte da minha família. Isso é decididamente algo especial», referiu.

A ligação criada com o plantel foi outro dos pontos fortes destacados por Farioli, que falou num verdadeiro «passo de fé» de ambas as partes.

«Existe um laço forte que se criou há uns meses. Ao fim deste tempo conhecemo-nos melhor uns aos outros e isso cresce diariamente através do trabalho e do comprometimento de toda a gente envolvida neste projeto», referiu, lembrando que a equipa técnica é apenas «uma pequena parte de uma grande organização», disse o técnico italiano.

Apesar de, no papel, o novo contrato representar apenas mais um ano, o treinador garante que o significado vai muito além disso e representa «desejo, visão comum, sentimentos partilhados e ambição».

Por fim, Farioli falou da integração da família no universo portista, um aspeto que considera essencial para a estabilidade e para o sucesso do projeto.

«Eu, a minha mulher e os meus filhos sentimo-nos em casa desde o primeiro dia. Eles estão a crescer aqui, a mergulhar na cultura da cidade. Já disse várias vezes o quão portistas são os meus filhos», contou, reforçando o conceito de «La Famiglia Portista».

«Nasceu talvez como um sentimento, mas a realidade é que está bem cá dentro. Acredito muito nisto e espero que, com os passos que temos dado juntos, algo bom possa acontecer com a família portista na nossa jornada», concluiu.