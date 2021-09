O futebolista espanhol do FC Porto, Toni Martínez, foi eleito o avançado do mês de agosto na I Liga portuguesa de futebol, revelou na manhã desta sexta-feira a Liga.

O avançado de 24 anos recolheu um total de 29 por cento dos votos dos treinadores do campeonato, ficando à frente de Ricardo Horta, do Sporting de Braga, segundo com nove por cento. A fechar o pódio surge Chiquinho, do Estoril, com oito por cento dos votos.

Toni Martínez marcou três golos nos quatro jogos realizados no campeonato em agosto. Marcou um na vitória por 2-0 ao Belenenses, a 8 de agosto, no Estádio do Dragão. No dia 15, bisou no triunfo por 2-1 em Famalicão.

Na quinta-feira, a Liga anunciou que Adán (Sporting) foi eleito o guarda-redes do mês, Lucas Veríssimo (Benfica) o defesa do mês e Pedro Gonçalves (Sporting) o médio do mês. Grimaldo (Benfica) marcou o golo do mês.