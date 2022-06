O guarda-redes português Ricardo Silva, reforço do Santa Clara, despediu-se do FC Porto, clube que representou mais de uma década, entre a formação e a equipa B, com uma sentida mensagem nas redes sociais.

«Cheguei um menino, saio um homem. Foi a minha casa durante 12 anos, só tenho a agradecer a todos os que conviveram comigo durante tanto tempo, a todos os meus companheiros de equipa, a todos os treinadores, a todos os funcionários do clube. Só tenho uma palavra, obrigado», pode ler-se, na mensagem na conta do guarda-redes, no Instagram.

«Chegou a hora de enfrentar novos desafios, novas metas, realizar novos sonhos. Abraço nação portista», escreveu, ainda, Ricardo Silva, que é reforço do Santa Clara para as próximas três épocas.

Antes de ter chegado ao FC Porto em 2011, Ricardo Silva passou pela formação do Candal e do Estarreja.