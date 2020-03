Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV1, após o empate (1-1) frente ao Rio Ave, em jogo da 24.ª jornada da Liga:



«Fizemos golo anulado por três centímetros. Temos de aceitar a favor ou contra, estão lá as linhas. Depende do momento em que metem as linhas, nem sei o que dizer numa situação destas. Penso que tivemos mais do que ocasiões para ganhar o jogo, tendo inclusive penálti, este sim, do tamanho da Torre dos Clérigos. Podem contar connosco.



Os jogadores tiveram uma atitude fantástica. É verdade que nos últimos dez minutos jogámos mais com o coração, mas até lá fomos superiores em tudo. O Rio Ave só chegou à nossa baliza quando apostámos tudo para ganhar.



O Rio Ave apresentou-se bem organizado. Foi, mais uma vez, uma equipa a mudar a sua estrutura habitual. Contávamos com isso pela ausência do Diego Lopes e do Filipe Augusto. Por isso, jogou o Nakajima nas costas do Tiquinho, com o Marega a descair para a esquerda e com o Otávio na direita. Era para fugir desses três centrais.»



Fomos superiores em tudo. Cada vez que se aproxima o final do campeonato, fica mais difícil de ganhar. Na minha opinião há um penálti de todo o tamanho, não compreendo. Não me estou a desculpar com isso, devíamos ter sido mais eficazes. Mas assim fica mais difícil.»



«Curiosamente no ano passado houve dois penáltis por assinalar contra o Rio Ave, em Vila do Conde, com o mesmo árbitro. Considero-o o melhor árbitro português, mas tem sido infeliz connosco. Não me quero desculpar. Fomos superiores, merecíamos ter ganho e devíamos ter sido mais eficazes.»



[Entrada do Aboubakar antes de saber se o golo era validado]:



«Tinha a certeza que era golo. Ia fazer entrar Uribe, mas tive indicação que tinha de esperar porque poderia haver algo de irregular. Aí Aboubakar já estava lá dentro, Entretanto entrou o Fábio. Tentámos por fora, por dentro, com cruzamentos, remates à baliza, enfim, fizemos de tudo. Cabeça levantada, tenho um grupo fantástico. Estamos com espírito muito forte e vamos dar luta até à última gota, até à última gota.»