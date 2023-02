Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a vitória sobre o Rio Ave.

Fui alertando durante a semana para o jogo difícil, num contexto complicado para nós. Fizemos o golo num bom momento, a acabar a primeira parte e perdemos três oportunidades para fazer o segundo no início da segunda. É um resultado justo, apesar de no final o Rio Ave ter ficado perto do empate.

Valeu pelos três pontos e pela entrega dos jogadores. Há jogos assim. Houve jogos em que perdemos pontos e fizemos melhores exibições.»

[sobre o que pediu ao intervalo]

«Tentámos mudar o nosso momento sem bola. Era importante os nossos médios não estarem paralelos e meter o Taremi e o Toni na mesma linha e ter os extremos a pressionar mais. Faltou também alguma agressividade ofensiva, quando o conseguimos criámos oportunidades.»

[sobre as várias lesões]

«Gosto de ter as boas dores de cabeça de ter toda a gente disponível.»

[preocupação com Diogo Costa que assustou]

«Conversei com ele. Se tivermos mais um ou outro, temos de andar para a frente. Temos o Cláudio e o Samuel. Não me tenho queixado das baixas, mas é bom para o treinador ter as boas dores de cabeça e não estas.»