O Conselho de Disciplina condenou esta terça-feira o FC Porto por causa da invasão de campo, em Vila do Conde, de um adepto, aquando do segundo golo de Marcano. Recorde-se que o FC Porto bateu o Rio Ave, nesse dia, com dois golos nos descontos.

A SAD azul e branca foi assim condenado, por proposta da Comissão de Instrututores da Liga, ao pagamento de 7.650 euros, por comportamento incorreto do público.

No mesmo processo, o Rio Ave, na qualidade de responsável pela organização do jogo, foi ilibado de qual responsabilidade.